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18:30, 14 августа 2024 года В Ливны приехали около 40 человек из Курской и Белгородской областей Ливенцев просят помочь вынужденным переселенцам.



Фото: архив

Из Курской и Белгородской областей в город Ливны приехали около 40 человек. Как сообщает издание "Уездный город", местных жителей просят помочь вынужденным переселенцам.



Сейчас особенно необходимы:

• сезонная и демисезонная мужская и женская одежда большого размера (от 50 и выше), в основном, спортивная (штаны, кофты, футболки, куртки, жилетки);

• обувь детская, подростковая, женская, мужская (кроссовки, кеды, ботинки);

• постельное белье новое 1,5 и 2 спальное;

• не скоропортящиеся продукты питания (крупы, консервы, сахар, масло растительное);

• средства личной гигиены.



Потребность в товарах и размеры можно уточнить по телефонам: 89308638900, (848677) 7-47-38.



Гуманитарную помощь и денежные средства принимают:

▪️ в выходные дни – в администрации города Ливны по адресу: улица Ленина, дом 7 (дежурным диспетчером ЕДДС);

▪️ по будням - в пункте приема гуманитарной помощи города Ливны по адресу: улица Ленина, дом 18 (2-й этаж) с 8:00 до 17:00.







