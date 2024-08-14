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18:30, 14 августа 2024 года

В Ливны приехали около 40 человек из Курской и Белгородской областей

Ливенцев просят помочь вынужденным переселенцам.

Фото: архив

Из Курской и Белгородской областей в город Ливны приехали около 40 человек. Как сообщает издание "Уездный город", местных жителей просят помочь вынужденным переселенцам.

Сейчас особенно необходимы:
• сезонная и демисезонная мужская и женская одежда большого размера (от 50 и выше), в основном, спортивная (штаны, кофты, футболки, куртки, жилетки);
• обувь детская, подростковая, женская, мужская (кроссовки, кеды, ботинки);
• постельное белье новое 1,5 и 2 спальное;
• не скоропортящиеся продукты питания (крупы, консервы, сахар, масло растительное);
• средства личной гигиены.

Потребность в товарах и размеры можно уточнить по телефонам: 89308638900, (848677) 7-47-38.

Гуманитарную помощь и денежные средства принимают:
▪️ в выходные дни – в администрации города Ливны по адресу: улица Ленина, дом 7 (дежурным диспетчером ЕДДС);
▪️ по будням - в пункте приема гуманитарной помощи города Ливны по адресу: улица Ленина, дом 18 (2-й этаж) с 8:00 до 17:00.



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