В Орле отработали ликвидацию последствий атаки БПЛА на подстанцию

Тренировку провели для сотрудников электроснабжающих организаций и силовых структур.

В Орле отработали ликвидацию последствий атаки БПЛА на подстанцию. Как сообщил первый замгубернатора в правительстве региона Владимир Ивановский, тренировку провели для сотрудников электроснабжающих организаций и силовых структур, а также членов штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.



На практике было отработано взаимодействие организаций по информированию об атаке БПЛА, ее последствиях, осмотру места ЧП, тушению возгорания и восстановлению электроснабжения.