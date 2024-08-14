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19:00, 14 августа 2024 года В НКМЦ имени Круглой работает отделение бесплатной медицинской реабилитации Оно помогает ребятам уже семь лет.







Уже семь лет в НКМЦ имени Круглой работает отделение медицинской реабилитации, где дети могут бесплатно получить помощь специалистов.



Ребятам помогают врачи ЛФК, неврологи, психологи, эрготерапевты, массажисты и не только.



В отделении 30 мест круглосуточного стационара и 20 – дневного. Здесь получают помощь дети возрастом от полугода до 18 лет с самыми разными диагнозами, включая задержки развития, двигательные нарушения, врожденные патологии, неврологические отклонения и травмы.



Родителей учат уходу за детьми. Это обязательное условие. Курс реабилитации составляет две недели. При необходимости его можно повторять.





Елена Литинская



