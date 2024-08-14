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17:58, 14 августа 2024 года В Орле на месте будущего межвузовского кампуса начали строить общежития На объекте работают 55 человек.







Строители межвузовского кампуса в Орле приступили к возведению общежитий на полторы тысячи мест. Под них уже залит фундамент.



Учебно-лабораторный комплекс пока на стадии котлована. Также идет монтаж строительного городка.



Финансирование строительства составит почти 10 миллиардов рублей. На оснащение лабораторным и иным оборудованием Министерство образования будет выделять деньги отдельно.

Денис Данилевич, начальник управления научных и инновационных проектов ОГУ им. И. С. Тургенева: "Кампус будет представлять целую серию объектов. Это учебно-лабораторный комплекс на две тысячи студентов, это три корпуса общежитий на полторы тысячи студентов, это стадион с трибунами и целая серия площадок для игровых видов спорта". Котлованы уже готовы под каждый из объектов. Будущее футбольное поле пока представляет собой насыпь земли. Строителям нужно поднять уровень на полтора метра. Общежития уже начали приобретать основание. Антон Киселев, корреспондент: "Больше всего работ проделано на третьем корпусе будущего общежития. Именно отсюда строители и начали. На данный момент завершено бетонирование фундаментной плиты. Сейчас идет бетонирование стен фундамента. Готовность – 35%". Пока на объекте работают 55 человек, через месяц подрядчик планирует увеличить их число втрое, когда очередь дойдет до заливки бетоном стен будущих зданий. В самый разгар строительства планируется привлечение на объект полутысячи человек.





Антон Киселёв



