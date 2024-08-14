Фестиваль "Записки охотника" в Орловской области отменен
Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Спасское-Лутовиново".
В Орловской области отменили фестиваль "Записки охотника", запланированный на 24 августа. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Спасское-Лутовиново". Решение об отмене праздника принято на фоне ситуации в курском приграничье.
"В текущей ситуации масштабные мероприятия и неуместны, и небезопасны. Однако музей-заповедник работает в штатном режиме", – отметили в музее.
Ранее в Спасском-Лутовинове по аналогичным причинам отменили концертную часть праздника "Яблочный спас. Накануне".