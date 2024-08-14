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15:13, 14 августа 2024 года Фестиваль "Записки охотника" в Орловской области отменен Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Спасское-Лутовиново".





В Орловской области отменили фестиваль "Записки охотника", запланированный на 24 августа. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Спасское-Лутовиново". Решение об отмене праздника принято на фоне ситуации в курском приграничье.

"В текущей ситуации масштабные мероприятия и неуместны, и небезопасны. Однако музей-заповедник работает в штатном режиме", – отметили в музее. Ранее в Спасском-Лутовинове по аналогичным причинам отменили концертную часть праздника "Яблочный спас. Накануне".





Артем Ежаков



