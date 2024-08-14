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15:00, 14 августа 2024 года

Орловские контрактники отправились защищать Родину

Проводы бойцов состоялись у здания администрации Советского района в Орле.

Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Еще одна группа жителей Орла отправилась служить по контракту. Вчера у здания администрации Советского района, где расположен областной пункт отбора, состоялись проводы бойцов. С напутственными словами к ним обратился ветеран боевых действий Алексей Емельянов:
"С давних времен, когда на нашу Родину приходила беда, когда враг пытался поработить наш народ, настоящие мужчины становились на защиту Родины. Сейчас вы отправляетесь на защиту России. Вы уже герои, раз сделали этот выбор".
Каждый доброволец, заключивший контракт, получит не только федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей, но и такую же сумму в качестве региональной выплаты. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла"



Сергей Мерцалов
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