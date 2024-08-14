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16:30, 14 августа 2024 года В Орел приехала одна из самых титулованных хоккеисток России Галина Скиба поделилась секретами хоккейного мастерства.







Впервые в Орел приехала одна из самых титулованных хоккеисток России - Галина Скиба. С юными спортсменами она поделилась секретами хоккейного мастерства.



Галина начала заниматься хоккеем вместе с мальчишками. В начале 1990-х женский хоккей еще не был так популярен, но спортсменка верила в себя и стремилась к успеху. Благодаря своему упорству и таланту она добилась выдающихся результатов на спортивных площадках.



Сейчас титулованная хоккеистка является примером для молодого поколения. У этих ребят впереди многолетняя работа, чтобы вырасти в настоящих мастеров. Но даже если чемпионами станут лишь единицы, здоровье и крепкий иммунитет прибавятся у всех.





Анастасия Дорохова



