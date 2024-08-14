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14:30, 14 августа 2024 года В Орловской области выявили 16 фальшивых пятитысячных банкнот Фальшивомонетчики предпочитают подделывать крупные купюры.



Фото: архив

Во втором квартале 2024 года в банковском секторе региона было обнаружено 25 поддельных российских банкнот. Мошенники по-прежнему специализируются на крупных купюрах.



С апреля по июнь банковские работники изъяли из обращения 16 фальшивых пятитысячных банкнот. Кроме того, проверку на подлинность не прошли 9 банкнот номиналом в одну тысячу рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.





