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16:58, 14 августа 2024 года Администрация Орла отправила груз в Курскую область Посылку доставили бойцам первого штурмового отряда на приграничных территориях.



Фото: архив

Администрация Орла отправила гуманитарный груз в Курскую область. В нем - планшеты, ноутбук, бензогенераторы, бензопилы, масксети, инструменты и другое оборудование.



Посылка предназначена для бойцов СВО, выполняющих задачи на приграничных территориях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.



- Сегодня никто не остается в стороне от той беды, с которой столкнулись наши соседи. Мы выражаем благодарность всем, кто принимал участие в формировании гуманитарного груза, - сказал заместитель мэра Орла Сергей Никулин.





Сергей Мерцалов



