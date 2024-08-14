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10:40, 14 августа 2024 года В Орле на Комсомольской обнаружили подозрительную сумку Бдительность проявил местный житель.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле на улице Комсомольской обнаружили подозрительную сумку. О находке в правоохранительные органы сообщил местный житель.



На место происшествия прибыли сотрудники 5-й пожарно-спасательной части города Орла. Также была вызвана полиция.



Специалисты осмотрели место и сумку. К счастью, опасных предметов не обнаружено.



В сумке находились личные вещи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.





Сергей Мерцалов



