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13:15, 14 августа 2024 года У православных орловцев начался Успенский пост Он продлится до 28 августа.



Фото: архив

Сегодня у православных верующих начался Успенский пост. Он продлится до 28 августа и завершится Успением Пресвятой Богородицы.



Первый день поста всегда отмечается большим церковным праздником - Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня. В этот день в храмах выносят для поклонения крест, на котором был распят Спаситель. Также освящают мед, поскольку в середине августа начинается его активный сбор, поэтому нередко праздник называют Медовым Спасом. 14 августа верующие хозяйки готовят постные пироги, блины и пряники с медом.





Юлия Опанасюк



