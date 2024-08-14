Главная » Новости



11:10, 14 августа 2024 года Храмы Орловской области присоединились к сбору помощи В работу включились не только большие, но и малые деревенские церкви.





В нашем регионе нашли приют почти полторы тысячи человек из Курской области. В Орле организовали множество пунктов сбора, куда каждый может ринести необходимые вещи. Помощь также принимают в больших орловских храмах и малых деревенских церквях.



- В воскресенье мы объявили о сборе помощи для беженцев из Курской области. Сбор будет продолжаться. Я благодарю тех, кто уже откликнулся, и призываю всех жителей приносить посильную помощь в любой из храмов, - рассказал руководитель молодежного отдела Орловской епархии, настоятель Никольского храма Дионисий Костомаров.









Татьяна Тимохина



