Орловчанка приютила семью, лишившуюся крова в Курской области

Жанна Ланина не смогла остаться равнодушной к этой трагедии.

Старовойтовы бежали от обстрелов всемером на одной машине. Они уезжали, когда враг был уже в соседнем селе. За три с половиной часа они добрались до Орла.

- Было напряженно, потому что трассы были забиты, а вдоль них стояли люди. Сам поток был сильный, много встречалось и военной техники, и автобусов. Было тяжеловато, но мы доехали, - рассказал глава семейства Андрей.

В Орле у семьи Старовойтовых не было родственников, но им повезло, что нашлись люди, готовые помочь.



- Вчера они ко мне приехали всей дружной семьей. Вот теперь нужно одеть деток, потому что они бежали в домашней одежде, - рассказала Жанна Ланина.









