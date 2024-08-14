Орловчанка приютила семью, лишившуюся крова в Курской области

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10:15, 14 августа 2024 года
Орловчанка приютила семью, лишившуюся крова в Курской областиЖанна Ланина не смогла остаться равнодушной к этой трагедии.
Жительница Орла Жанна Ланина приютила семью, которая потеряла свой дом в Курской области из-за обстрелов. Женщина не смогла пройти мимо этой трагедии и предложила свою помощь.
Старовойтовы бежали от обстрелов всемером на одной машине. Они уезжали, когда враг был уже в соседнем селе. За три с половиной часа они добрались до Орла.
- Было напряженно, потому что трассы были забиты, а вдоль них стояли люди. Сам поток был сильный, много встречалось и военной техники, и автобусов. Было тяжеловато, но мы доехали, - рассказал глава семейства Андрей.
В Орле у семьи Старовойтовых не было родственников, но им повезло, что нашлись люди, готовые помочь.
- Вчера они ко мне приехали всей дружной семьей. Вот теперь нужно одеть деток, потому что они бежали в домашней одежде, - рассказала Жанна Ланина.
Антон Сорокин