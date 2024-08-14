Орловская область передала курянам больше двух тонн гуманитарного груза
Посылку передал комитет семей воинов Отечества.
Видео от Веры Ашурковой
Орловский комитет семей воинов Отечества доставил чуть больше двух тонн гуманитарного груза жителям Курской области.
В посылку вошли продовольствие, включая детское питание, а также бытовая химия, средства гигиены, постельное белье, несколько колясок. Передали и детские рисунки, на которых ребята выразили поддержку курянам.
Сбор продолжается. Следующая поездка запланирована на начало следующей недели. Пункт гуманитарной помощи находится в здании бывшего Дворца культуры железнодорожников.