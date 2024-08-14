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21:11, 13 августа 2024 года В Орловской области приютили супругов, чей сын помог спасти военкора Евгения Поддубного Лидия и Виктор сейчас живут в Ливнах.







В Орловской области приютили супругов из Суджи, чей сын Николай помог спасти военкора Евгения Поддубного. Лидия и Виктор сейчас живут в Ливнах.



От верной гибели супруги прятались в подвале, где не было ни связи, ни света. В это время к ним в город пытался пробиться сын. Николай сразу же выехал из Москвы, услышав о боях на приграничье. Чтобы проехать, понадобилось несколько попыток – вокруг гремели взрывы, машины атаковали дроны. Пытаясь добраться до родителей, Николай эвакуировал тех, кому удалось выбраться. В один из таких заходов волонтеры передали ему раненого мужчину – военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного.

Николай Рыльский, сын Лидии и Виктора Рыльских, житель г. Москва: "Он был сильно обожжен. Особенно спина. Прилипшая одежда. По дороге, когда ехали, разговорами его надо было отвлекать, чтобы он был постоянно в сознании, не отключался. Он мне сказал, я репортер, зовут Женя. С канала ВГТРК". Пока Николай вез к врачам Евгения Поддубного, волонтер из Суджи уговорил его родителей покинуть город. При эвакуации машина добровольца попала под обстрел. Рыльские переживали за его судьбу. Волонтер жив и продолжает помогать пострадавшим.



Лидия и Виктор обживаются в Ливнах. Здесь их приняла жена двоюродного брата.





Мария Семак



