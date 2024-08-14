Поликлиника Орловского госуниверситета стала пунктом временного размещения для курян
При этом свою основную функцию медучреждение продолжает выполнять.
Поликлиника Орловского госуниверситета стала пунктом временного размещения для курян. С 8 августа там останавливались временно, а теперь живут постоянно. При этом свою основную функцию медучреждение продолжает выполнять.
Приехавшие куряне находятся под круглосуточной опекой социальных работников. Они следят, чтобы все были накормлены, одеты и здоровы. Помощь оказывают специалисты разных ведомств – миграционной службы, социального фонда, МФЦ и, конечно, самой поликлиники.
В данный момент на Орловщине создано 39 ПВР. По последним данным, регион принял 1461 жителя Курской области.