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19:46, 14 августа 2024 года Поликлиника Орловского госуниверситета стала пунктом временного размещения для курян При этом свою основную функцию медучреждение продолжает выполнять.







Поликлиника Орловского госуниверситета стала пунктом временного размещения для курян. С 8 августа там останавливались временно, а теперь живут постоянно. При этом свою основную функцию медучреждение продолжает выполнять.



Приехавшие куряне находятся под круглосуточной опекой социальных работников. Они следят, чтобы все были накормлены, одеты и здоровы. Помощь оказывают специалисты разных ведомств – миграционной службы, социального фонда, МФЦ и, конечно, самой поликлиники.



В данный момент на Орловщине создано 39 ПВР. По последним данным, регион принял 1461 жителя Курской области.





Елена Литинская



