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17:25, 13 августа 2024 года Двух жителей Орла приговорили к колонии за избиение подростка Они получили по два с половиной года заключения.





Заводской районный суд приговорил двух жителей Орла к двум с половиной годам колонии-поселения за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести 16-летнему подростку. Об этом рассказали в региональном управлении СУ СК.



Как следует из материалов дела, год назад осужденные на волейбольной площадке поссорились с подростком и избили его. Как добавили в прокуратуре, позднее фигуранты встретили потерпевшего у магазина и снова нанесли ему несколько ударов.





Артем Ежаков



