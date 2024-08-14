13 августа 2001-го года для российского телевидения было принято судьбоносное решение: выделить тех, кто передает сигнал, в отдельную телевизионную и радиовещательную сеть.
13 августа Орловский филиал РТРС отмечает День рождения. В этот день 23 года назад для российского телевидения было принято судьбоносное решение: выделить тех, кто передает сигнал, в отдельную телевизионную и радиовещательную сеть, а уже через восемь лет пришел серьезный вызов: перевести все телевидение в стране в цифровой формат. Задачу решили успешно.
РТРС ведет эфирную трансляцию обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов. Следя за новостями каждый день, здесь заботятся и о надежности телесигнала.