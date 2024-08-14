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20:38, 13 августа 2024 года Орловский бумажный комбинат увеличил почасовое производство продукции Помог национальный проект "Производительность труда".







Национальный проект "Производительность труда" подводит предварительные итоги. За три с половиной года работы его участниками стали 45 предприятий Орловщины.



Одним из них стал Орловский бумажный комбинат. Благодаря нацпроекту выяснилось, что были допущены необоснованные простои при смене тамбуров, а еще некорректно организовали работу в зоне погрузки-разгрузки сырья и на складе готовой продукции. На устранение всех недочетов потребовалось четыре месяца.



Как результат – рост почасового производства продукции. Раньше было четыре тонны, сейчас – 6,5 тонны.



В следующем году национальный проект изменится. Его новое название будет "Эффективная и конкурентная экономика". Ориентир возьмут на малый и средний бизнес. Однако внедрение бережливых технологий в производства останется одним из основных его векторов.





Антон Киселёв



