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20:38, 13 августа 2024 года

Орловский бумажный комбинат увеличил почасовое производство продукции

Помог национальный проект "Производительность труда".



Национальный проект "Производительность труда" подводит предварительные итоги. За три с половиной года работы его участниками стали 45 предприятий Орловщины.

Одним из них стал Орловский бумажный комбинат. Благодаря нацпроекту выяснилось, что были допущены необоснованные простои при смене тамбуров, а еще некорректно организовали работу в зоне погрузки-разгрузки сырья и на складе готовой продукции. На устранение всех недочетов потребовалось четыре месяца.

Как результат – рост почасового производства продукции. Раньше было четыре тонны, сейчас – 6,5 тонны.

В следующем году национальный проект изменится. Его новое название будет "Эффективная и конкурентная экономика". Ориентир возьмут на малый и средний бизнес. Однако внедрение бережливых технологий в производства останется одним из основных его векторов.


Антон Киселёв
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