Орловские вузы усовершенствуют довоенную подготовку молодежи
Совместное соглашение подписали правительство региона, орловский филиал РАНХиГС, ОГУ имени Тургенева и Минобороны РФ.
Орловские вузы усовершенствуют довоенную подготовку молодежи. Совместное соглашение 13 августа подписали правительство региона, орловский филиал РАНХиГС, ОГУ имени Тургенева и Минобороны РФ. Об этом сообщает региональный информационный портал.
"Целью соглашения является сотрудничество по подготовке мобилизационного людского ресурса, обмен передовым опытом в области военной подготовки. По сути, речь идет об организации довоенной подготовки на базе учебных заведений. Студенты должны иметь возможности получить минимальные навыки военной подготовки уже в вузах", – заявил Андрей Клычков.