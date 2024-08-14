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9:30, 14 августа 2024 года В Орловской области куриным яйцам пытались продлить срок годности Таким способом из просроченных яиц хотели сделать почти 11 тысяч штук "свежих".





В Орловской области куриным яйцам искусственно пытались продлить срок годности. Таким способом из просроченных яиц хотели сделать почти 11 тысяч штук "свежих". Предприятию объявлено предостережение.

"В июле уполномоченным лицом орловского предприятия оформлена производственная транзакция, где в качестве сырья использовали 10800 штук куриных яиц. Срок годности – до 26 июля. Выработанная продукция имела срок годности уже до 5 августа. Так предприятие попыталось искусственно и безосновательно продлить срок годности продукции", – рассказали в Россельхознадзоре.





Артем Ежаков



