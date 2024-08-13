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18:00, 13 августа 2024 года "Движение первых" проводит спортивные турниры для орловской молодежи Ребята проявляют себя в армрестлинге, пляжном волейболе, мини-футболе и интеллектуальных играх.







"Движение первых" проводит спортивные турниры для орловской молодежи. Ребята проявляют себя в армрестлинге, пляжном волейболе, мини-футболе и интеллектуальных играх.



Последние стартуют осенью, а сейчас, пока позволяет погода, ребята выбирают физические соревнования.



В играх «Первых» принял участие почти весь регион. Сначала ребята устраивали локальные соревнования. Теперь лучшие команды соревнуются на региональных.





Никита Харин



