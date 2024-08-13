20 орловских пасечников представили свои товары на тематической ярмарке

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17:00, 13 августа 2024 года
20 орловских пасечников представили свои товары на тематической ярмаркеОрловцы могли купить луговой, сотовой, гречишный и другие сорта сладости.
На минувших выходных в Орле состоялась ярмарка меда. Орловцы могли купить луговой, сотовой, гречишный и другие сорта сладости. Свои товары представили 20 пасечников.
Также орловцы оказали помощь соседям из Курской области. На центральной аллее горпарка расположилась палатка, в которой собирали посылку.
Анастасия Дорохова
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