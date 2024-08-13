Под Мценском освятили часовню во имя Николая Мирликийского
Ее возвели по инициативе местных жителей.
Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии
В поселке Рассвет Мценского района митрополит Орловский и Болховский Тихон освятил часовню во имя Николая Мирликийского. Она была построена по инициативе местных жителей недалеко от места, где когда-то находились храм и кладбище.
Как сообщили в Орловской митрополии, чин освящения совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Он же в 2023-м году дал благословение на возведение часовни.