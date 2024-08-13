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19:00, 13 августа 2024 года Под Мценском освятили часовню во имя Николая Мирликийского Ее возвели по инициативе местных жителей.



Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

В поселке Рассвет Мценского района митрополит Орловский и Болховский Тихон освятил часовню во имя Николая Мирликийского. Она была построена по инициативе местных жителей недалеко от места, где когда-то находились храм и кладбище.



Как сообщили в Орловской митрополии, чин освящения совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Он же в 2023-м году дал благословение на возведение часовни.





Артем Ежаков



