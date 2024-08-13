Экскурсоводы-любители рассказали о подземном городе под Орлом

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14:00, 13 августа 2024 года
Экскурсоводы-любители рассказали о подземном городе под ОрломБывшие каменоломни и бомбоубежища привлекают экстремалов и туристов.
Не многие знают о существовании подземного города под Орлом. Пятницкие пещеры, также известные как бывшие каменоломни, привлекают экстремалов и смелых туристов.
В прошлом здесь добывали известняк, а также скрывались беглые крепостные и разбойники. Во время Великой Отечественной войны пещеры использовались как бомбоубежище и склад боеприпасов. Каждый уголок подземелья хранит отголоски прошлого.
Официальных экскурсий в катакомбы не проводят. Познакомиться с историей орловских подземелий можно только с помощью спелеологов-энтузиастов. Они не только проведут инструктаж, но и помогут правильно подготовиться к походу.
Важно помнить, что это не просто развлечение, а приключение, связанное с опасностью.
Владимир Маряшин