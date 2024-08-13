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14:00, 13 августа 2024 года Экскурсоводы-любители рассказали о подземном городе под Орлом Бывшие каменоломни и бомбоубежища привлекают экстремалов и туристов.







Не многие знают о существовании подземного города под Орлом. Пятницкие пещеры, также известные как бывшие каменоломни, привлекают экстремалов и смелых туристов.



В прошлом здесь добывали известняк, а также скрывались беглые крепостные и разбойники. Во время Великой Отечественной войны пещеры использовались как бомбоубежище и склад боеприпасов. Каждый уголок подземелья хранит отголоски прошлого.



Официальных экскурсий в катакомбы не проводят. Познакомиться с историей орловских подземелий можно только с помощью спелеологов-энтузиастов. Они не только проведут инструктаж, но и помогут правильно подготовиться к походу.



Важно помнить, что это не просто развлечение, а приключение, связанное с опасностью.





Владимир Маряшин



