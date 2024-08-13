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15:00, 13 августа 2024 года В "Орловчанке" ребята попробовали себя в роли кандидатов в президенты Не обошлось без агитации и предвыборной программы.







В лагере "Орловчанка" юноши и девушки попробовали себя в роли кандидатов в президенты, но только на уровне своего отряда. Ребята разработали предвыборные программы и провели агитационную кампанию. Хоть по закону детям еще рано выбирать президента страны, но проголосовать за самого яркого участника смены они могли уже сейчас. В танце и песне кандидаты рассказывали о себе и своих планах на эту смену. - Сегодня они почувствуют себя взрослыми людьми и настоящими избирателями. И мы надеемся, что когда ребята станут совершеннолетними, мы увидим их среди тех, кто придет на выборы, - поделилась председатель территориальной избирательной комиссии Заводского района Орла Наталья Наполова.





Елена Степовая



