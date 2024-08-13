вторник 13.08.2024 20:04:23 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

15:00, 13 августа 2024 года

В "Орловчанке" ребята попробовали себя в роли кандидатов в президенты

Не обошлось без агитации и предвыборной программы.



В лагере "Орловчанка" юноши и девушки попробовали себя в роли кандидатов в президенты, но только на уровне своего отряда. Ребята разработали предвыборные программы и провели агитационную кампанию.
 
Хоть по закону детям еще рано выбирать президента страны, но проголосовать за самого яркого участника смены они могли уже сейчас. В танце и песне кандидаты рассказывали о себе и своих планах на эту смену.
 
- Сегодня они почувствуют себя взрослыми людьми и настоящими избирателями. И мы надеемся, что когда ребята станут совершеннолетними, мы увидим их среди тех, кто придет на выборы,  - поделилась председатель территориальной избирательной комиссии Заводского района Орла Наталья Наполова.



Елена Степовая
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.