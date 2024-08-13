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12:30, 13 августа 2024 года

Под Орлом преобразился центр культуры

В селе Тельчье Мценского района отремонтировали концертный зал.



В центре культуры села Тельчье Мценского района привели в порядок концертный зал, который давно нуждался в обновлении. В помещении могут разместиться 120 человек.

Подрядчик начал работы в феврале. В ходе ремонта были заменены деревянные полы на современный линолеум, обновлены стены и установлено освещение. Также был утеплен потолок.

К преображению центра подключили и проект "Культура малой Родины", реализуемый партией "Единая Россия". В рамках проекта закупили сценическое оборудование, кулисы и занавес, новые кресла и софиты.

После завершения основных работ осталась экономия средств, которую направили на ремонт входной группы. Была заменена плитка и двери, оштукатурены стены и сделан козырек. Теперь это место можно использовать как еще одну сцену и кинотеатр под открытым небом.

Уже 24 августа местных жителей приглашают на ночь кино, в рамках которой покажут три фильма.


Екатерина Габова
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