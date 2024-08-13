Главная » Новости



10:42, 13 августа 2024 года В Орловской области прокуратура проверяет ремонт Мценской поликлиники Сроки сдачи объекта затянулись.



Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области

В Орле прокурор области Алексей Тимошин провел совещание, предметом которого стал ремонт поликлиники Мценской ЦРБ. Несмотря на обозначенные контрактом сроки, работы на объекте все еще не завершены.



Ранее в адрес директора фирмы-подрядчика уже были внесены представления, организацию оштрафовали на 2 миллиона рублей. Внимание надзорных органов приковано к затянувшемуся ремонту.



- Правоохранительными органами проводится процессуальная проверка законности и обоснованности расходования бюджетных средств, полученных подрядчиком по контракту в качестве аванса. Мценскому межрайонному прокурору поручено обеспечить надзорное сопровождение завершения работ на объекте, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.









Ольга СУПОНЕВА



