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10:42, 13 августа 2024 года

В Орловской области прокуратура проверяет ремонт Мценской поликлиники

Сроки сдачи объекта затянулись.

Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области

В Орле прокурор области Алексей Тимошин провел совещание, предметом которого стал ремонт поликлиники Мценской ЦРБ. Несмотря на обозначенные контрактом сроки, работы на объекте все еще не завершены.

Ранее в адрес директора фирмы-подрядчика уже были внесены представления, организацию оштрафовали на 2 миллиона рублей. Внимание надзорных органов приковано к затянувшемуся ремонту. 

- Правоохранительными органами проводится процессуальная проверка законности и обоснованности расходования бюджетных средств, полученных подрядчиком по контракту в качестве аванса. Мценскому межрайонному прокурору поручено обеспечить надзорное сопровождение завершения работ на объекте, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Орловской области. 




Ольга СУПОНЕВА
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