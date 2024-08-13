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16:30, 13 августа 2024 года

Орловские тяжелоатлеты разыграли награды чемпионата области по жиму

Борьба проходила в двух дисциплинах.

Фото участников соревнований

В Орле прошел лично-командный чемпионат Орловской области по жиму лежа и жиму классическому. В соревнованиях участвовали спортсмены из Орловской, Московской, Брянской и Белгородской областей.
 
Среди девушек победителями в своих весовых категориях стали Анна Чурсина (112,5 кг), Анастасия Замуруева (90 кг) и Полина Гольцова (85 кг). Также был определен лидер абсолютного зачета - им стала Анна Чурсина.
 
Среди мужчин лучшими в своих весовых категориях оказались Андрей Калинин, Усеин Эмирсалиев и Евгений Жданович. Победителями командного зачета стали команды "Энерджи", "Высшая лига" и "Система Комплекс".
 
Некоторые спортсмены также участвовали в соревнованиях с использованием экипировки. В абсолютном зачете победили Павел Белеванцев, Вячеслав Леонов и Евгений Белозеренко. Первое место в командном зачете заняла команда города Брянска "АНО СК Резерв»", второе - команда "Олимп", а третье - команда "Атлант".



Анастасия Дорохова
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