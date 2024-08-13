Орловские тяжелоатлеты разыграли награды чемпионата области по жиму

Борьба проходила в двух дисциплинах.

Фото участников соревнований

Среди девушек победителями в своих весовых категориях стали Анна Чурсина (112,5 кг), Анастасия Замуруева (90 кг) и Полина Гольцова (85 кг). Также был определен лидер абсолютного зачета - им стала Анна Чурсина.

Среди мужчин лучшими в своих весовых категориях оказались Андрей Калинин, Усеин Эмирсалиев и Евгений Жданович. Победителями командного зачета стали команды "Энерджи", "Высшая лига" и "Система Комплекс".

Некоторые спортсмены также участвовали в соревнованиях с использованием экипировки. В абсолютном зачете победили Павел Белеванцев, Вячеслав Леонов и Евгений Белозеренко. Первое место в командном зачете заняла команда города Брянска "АНО СК Резерв»", второе - команда "Олимп", а третье - команда "Атлант".