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8:02, 14 августа 2024 года В Орловской области полицейские проверяют дороги к школам Перед началом учебного года идет исследование проезжей части.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области продолжается профилактическая акции "Школьные маршруты". Сотрудники Госавтоинспекции обследуют дороги, по которым через несколько недель транспорт повезет детей на учебу.



На некоторых участках выявлены недостатки, в частности они были обнаружены во время осмотра дорог в Свердловском районе.



- По результатам осмотра полицейские выявили недостатки в содержании дороги, где планируется движение школьных автобусов. Они выражены в отсутствии дорожной разметки, выбоин, нависании деревьев над проезжей частью, - рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции Орловской области.



Назначено административное расследование в отношении организации, которая обслуживают данную дорогу.





Ольга СУПОНЕВА



