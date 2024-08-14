В Орловской области полицейские проверяют дороги к школам
Перед началом учебного года идет исследование проезжей части.
Фото: архив "Вестей"
В Орловской области продолжается профилактическая акции "Школьные маршруты". Сотрудники Госавтоинспекции обследуют дороги, по которым через несколько недель транспорт повезет детей на учебу.
На некоторых участках выявлены недостатки, в частности они были обнаружены во время осмотра дорог в Свердловском районе.
- По результатам осмотра полицейские выявили недостатки в содержании дороги, где планируется движение школьных автобусов. Они выражены в отсутствии дорожной разметки, выбоин, нависании деревьев над проезжей частью, - рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции Орловской области.
Назначено административное расследование в отношении организации, которая обслуживают данную дорогу.