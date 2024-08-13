На Орловщине модернизируют станции мобильного интернета
Работы выполнят благодаря нацпроекту "Цифровая экономика".
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В Орловской области модернизируют станции мобильного интернета. Работы пройдут по нацпроекту "Цифровая экономика". С начала года в регионе обновили около 100 базовых станций.
Например, в Кромском районе к сети подключили почти 50 социально значимых объектов: 15 ФАПов, 12 сельских администраций, 20 образовательных организаций, больницу и территориальный избирком. Теперь жители района могут пользоваться их услугами в онлайн-формате.