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7:17, 14 августа 2024 года За 2024 год орловцы успели заключить 730 соцконтрактов Почти 400 жителей региона смогли открыть свое дело.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области, по состоянию на начало августа 2024, жители заключили 730 социальных контрактов. Большая часть из них - по открытию собственного дела.



Пресс-служба регионального правительства привела статистику. Так, по поиску работы заключено 229 соцконтрактов, по осуществлению предпринимательской деятельности – 373, по ведению личного подсобного хозяйства – 51, по осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации –109.



На предоставление социальных контрактов в 2024 году финансирование в Орловской области превышает 278 миллионов рублей, основная часть - федеральные средства.











Ольга СУПОНЕВА



