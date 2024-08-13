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11:00, 13 августа 2024 года Ежедневно на Орловщину прибывает от 200 до 300 человек из Курской области Их встречают, размещают и оказывают всю необходимую помощь.



Фото: "Бригада Катукова"

Ежедневно на Орловщину прибывает по 200-300 человек из Курской области. Об этом во время прямого эфира в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков. Он отметил, что курян встречают, расселяют, размещают в областном центре и районах.



Глава региона напомнил, что в Орле, по адресу улица Максима Горького, дом 37 (гостиница "Русь"), работает круглосуточный пункт приема и распределения граждан. По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 8 (4862) 47-55-50 и 8 (906) 665-00-44.









Сергей Мерцалов



