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11:30, 13 августа 2024 года В Орле может увеличиться количество укрытий Сейчас их в областном центре пять.







Корреспондент "Вести-Орел" Татьяна Тимохина побеседовала с начальником управления по делам ГО и ЧС и пожарной безопасности Орловской области Александром Костиным. Руководитель управления рассказал, защитят ли укрытия в случае угрозы, сколько человек может там укрыться, что делать, если в небе летит беспилотник, когда в регионе могут включить сирены и в каком случае появятся новые укрытия.



Татьяна Тимохина поинтересовалась, надежно от защитят орловцев укрытия от потенциальных вражеских атак.



– Стены составляют 24 сантиметра толщиной, бетон высокопрочный, крыша тоже сделана из бетона, бояться ничего не нужно. Если осколки полетят в сторону сооружений, то можно надежно укрыться в них, - ответил на вопрос Александр Костин.



В случае увеличения угрозы количество укрытий в областном центре может возрасти. Сейчас таких укрытий пять. Они расположены около сквера Комсомольского, сквера Ермолова, в парке Победы, в Детском парке и рядом с площадью Ленина.





Татьяна Тимохина



