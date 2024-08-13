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11:30, 13 августа 2024 года

В Орле может увеличиться количество укрытий

Сейчас их в областном центре пять.



Корреспондент "Вести-Орел" Татьяна Тимохина побеседовала с начальником управления по делам ГО и ЧС и пожарной безопасности Орловской области Александром Костиным. Руководитель управления рассказал, защитят ли укрытия в случае угрозы, сколько человек может там укрыться, что делать, если в небе летит беспилотник, когда в регионе могут включить сирены и в каком случае появятся новые укрытия.

Татьяна Тимохина поинтересовалась, надежно от защитят орловцев укрытия от потенциальных вражеских атак.

Стены составляют 24 сантиметра толщиной, бетон высокопрочный, крыша тоже сделана из бетона, бояться ничего не нужно. Если осколки полетят в сторону сооружений, то можно надежно укрыться в них, - ответил на вопрос Александр Костин.

В случае увеличения угрозы количество укрытий в областном центре может возрасти. Сейчас таких укрытий пять. Они расположены около сквера Комсомольского, сквера Ермолова, в парке Победы, в Детском парке и рядом с площадью Ленина.


Татьяна Тимохина
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