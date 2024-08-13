В Мценском районе готовятся к открытию третьего пункта временного размещения

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10:05, 13 августа 2024 года
В Мценском районе готовятся к открытию третьего пункта временного размещенияВ Тельченской школе-интернате готовы принять 85 человек.
В Мценском районе готовится к открытию третий пункт временного размещения. Он располагается в Тельченской школе-интернате. Здесь готовы принять 85 человек. Сейчас курян принимают в Юбилейном и на базе санатория ЗИЛ. В основном это женщины и дети.
Новый пункт временного размещения откроется сразу, как только возникнет необходимость, и будет работать круглосуточно.
- Мы готовы обогреть своим теплом и встретить людей, которые нуждаются в помощи, - рассказала директор Тельченской школы-интерната Людмила Серегина. - Для этого у нас есть нормальные условия для проживания и питания.
Глава Мценского района Екатерина Ерохина отметила, что район готов принять детей в школы и детские сады, обеспечить их учебниками, канцелярией и школьной формой. Также имеется необходимое количество школьных автобусов.
Напомним, в Орле, в гостинице "Русь", работает круглосуточный центр приема граждан. Запущены четыре горячие линии по социальным вопросам. Жители Курской области могут оформить полагающиеся им выплаты через портал Госуслуг.
Мария Семак