В Мценском районе готовятся к открытию третьего пункта временного размещения

В Тельченской школе-интернате готовы принять 85 человек.

Новый пункт временного размещения откроется сразу, как только возникнет необходимость, и будет работать круглосуточно.

- Мы готовы обогреть своим теплом и встретить людей, которые нуждаются в помощи, - рассказала директор Тельченской школы-интерната Людмила Серегина. - Для этого у нас есть нормальные условия для проживания и питания.

Глава Мценского района Екатерина Ерохина отметила, что район готов принять детей в школы и детские сады, обеспечить их учебниками, канцелярией и школьной формой. Также имеется необходимое количество школьных автобусов.

Напомним, в Орле, в гостинице "Русь", работает круглосуточный центр приема граждан. Запущены четыре горячие линии по социальным вопросам. Жители Курской области могут оформить полагающиеся им выплаты через портал Госуслуг.