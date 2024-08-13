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9:15, 13 августа 2024 года В гараже под Орлом сгорел "Ситроен" Причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования автомобиля.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Утром 12 августа в селе Плещеево Орловского округа случился пожар. В деревянной хозпостройке на территории СНТ "Виктория" загорелся автомобиль.



К моменту прибытия пожарных строение было охвачено пламенем. Пожарные сформировали звено ГДЗС и приступили к тушению.



В результате пожара автомобиль и хозпостройка сгорели полностью. На месте работали сотрудники 1-й и 2-й пожарно-спасательных частей Орла.



Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования автомобиля.







Сергей Мерцалов



