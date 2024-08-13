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20:36, 12 августа 2024 года Орловские учебные заведения включились в помощь курянам В вузах и школах них организуются пункты временного пребывания, собираются гуманитарные грузы.







Орловские учебные заведения включились в сбор гуманитарной помощи для Курской области. Также в них организуются пункты временного пребывания.



Так, школа №29 города Орла приютила сразу 120 человек, еще 65 разместились в общежитии Орловского госуниверситета, а из ОГАУ в Курск отправили тонну продуктов.



Школа №29 стала крупнейшим пунктом временного размещения курян в черте города.

Евгений Прозукин, директор СОШ № 29 г. Орла: "Активную помощь оказывали все: администрация города в первую очередь, команда губернатора, приезжали с ФСИН люди, помогали: привезли кровати, привезли наволочки, одеяла, подушки, депутатский корпус оказал содействие – привезли воду, лекарства".





Антон Киселёв



