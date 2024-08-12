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17:05, 12 августа 2024 года В Орле состоится гостиная для родителей первоклассников Мамам и папам расскажут, как подготовить ребенка и себя к школьной жизни.



Фото: архив "Вестей"

Гостиная для родителей первоклашек состоится в Орле. На встрече мамам и папам расскажут, как подготовиться к школьной жизни и помочь адаптироваться к ней ребенку.



Гостиная состоится в Семейном МФЦ 15 августа, начало в 16.30, беседу с орловцами проведет психолог.



- Психолог расскажет родителям, как плавно и без страха войти в школьную жизнь, как поддержать первоклассника и настроить его на успешное обучение. А главное, как поддержать себя, чтобы школьные годы были интересным приключением, а не стрессом, - сообщили в Семейном МФЦ Орла.



Адрес: ул. Комсомольская д. 102а. Информацию можно получить по телефону 8 (4862) 30-34-36.











Ольга СУПОНЕВА



