Скандинавский антициклон вернет в Орловскую область теплую погоду

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16:55, 12 августа 2024 года
Скандинавский антициклон вернет в Орловскую область теплую погодуОсадки прекратятся.
Фото: Ольга Супонева
Циклон, во власти которого оказалась Орловская область, вскоре отступит. Метеорологи прогнозируют улучшение погоды в регионе.
По сообщению регионального гидрометцентра, на Орловщину движется скандинавский антициклон ,а с ним и потепление. Осадки прекратятся, дневные значения температур пойдут вверх.
В ближайшие дни ожидается повышение температуры до +23..+23 градусов, без существенных осадков. В ночное время термометры покажут +9..+12 градусов.
Ольга СУПОНЕВА
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