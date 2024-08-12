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16:28, 12 августа 2024 года На Орловщину прибыло более 1200 жителей с курского приграничья Из них почти 400 – дети.





На Орловщину прибыло 1233 жителя с курского приграничья, включая 391 ребенка. Об этом сайту "Вести-Орел" рассказали в пресс-службе областного правительства. Данные актуальны на вечер 11 августа.



В пунктах временного размещения находятся 789 человек, в том числе 267 детей.





Артем Ежаков



