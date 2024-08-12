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17:11, 12 августа 2024 года В Мценском районе готовят третий ПВР для эвакуированных курян Он откроется на базе Тельченского интерната.





В Мценском районе готовят третий ПВР для эвакуированных курян. Он откроется на базе Тельченского интерната и сможет вместить 85 человек.



В ПВР имеется все для комфортного проживания, готовы организовать питание.



Сейчас в Мценском районе открыты два ПВР – в лагере "Юбилейный" и на базе пансионата "ЗиЛ".



В районе готовы оказать людям помощь при трудоустройстве, устроить детей в школы и детские сады.

Екатерина Ерохина, глава Мценского района: "Мы примем детей в школы, в детские сады. И обеспечим их, соответственно, учебниками, канцелярией, там, где будет необходимо, конечно, обеспечим мы и школьной формой в том числе. То есть у нас здесь тоже алгоритм отработанный. Необходимое количество школьных автобусов имеется".





Мария Семак



