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19:44, 12 августа 2024 года С 1 сентября орловских пасечников ждут нововведения Как будут оценивать качество и безопасность меда, выясняла Татьяна Тимохина.







Орловских пасечников ждут нововведения. Часть уже вступила в силу в марте, а некоторые начнут действовать с 1 сентября.



Продавцам надо зарегистрироваться через ветеринарную службу в информационных системах "Цербер" и "Меркурий", получить логин и пароль в Россельхознадзоре.

Светлана Грибакина, государственный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: "Через транзакцию "Производство" в "Меркурий" вносится информация о произведенном меде с указанием лабораторных исследований согласно новым ветеринарным правилам назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, сопроводительные документы". На мед, пергу, пыльцу и другие производные теперь будут распространяться ГОСТы и технический регламент.



Качество и безопасность продукции будут оцениваться в соответствии не только с законами РФ, но и Евразийского экономического союза.



Еще одно новшество – маркировка пчелосемей. Ульи необходимо промаркировать до 1 сентября 2025-го года. Эта регистрация нужна не только для ветеринарного учета, но и для профилактических мероприятий от заболеваний насекомых, ликвидации очагов заражения, а также для оповещения пчеловодов о протравке полей ядохимикатами.



Изменение сроков оповещения пчеловодов — еще одно нововведение. Фермеры должны сообщить владельцам пасек, расположенных на расстоянии до 7 километров от полей, о предстоящей протравке за 5–10 дней до обработки.









Татьяна Тимохина



