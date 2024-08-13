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9:45, 13 августа 2024 года Орловчанку осудили за хранение и сбыт поддельных денег Женщина расплатилась купюрой в магазине.



Фото: архив

В январе 2024 года жительница Урицкого района получила от своего знакомого фальшивую купюру номиналом 5000 рублей. Позже она расплатилась ею в магазине.



Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ "Хранение и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации".



Орловчанке назначили наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком на 2 года. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.





Сергей Мерцалов



