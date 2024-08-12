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19:00, 12 августа 2024 года Скончалась бывшая заведующая Домом Леонида Андреева Татьяна Полушина Она долгое время боролась с серьезной болезнью.



Фото: пресс-служба Орловского литературного музея И.С.Тургенева

После продолжительной болезни скончалась бывшая заведующая Домом Леонида Андреева Татьяна Полушина. Об этом сообщили в Орловском объединенном государственном литературном музее Тургенева.



Работе в музейном объединении Татьяна Полушина посвятила более 30 лет. Домом Леонида Андреева она заведовала с 2010-го года, все время поддерживая связь с потомками писателя, которые передали в фонды музея уникальные мемориальные предметы.



Коллектив ГТРК "Орел" приносит соболезнования родным и близким Татьяны Полушиной.





