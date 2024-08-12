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17:25, 12 августа 2024 года Борщевик серьезно обжег ногу орловца Пациенту понадобятся удаление омертвевших участков кожи и пластика.



Фото: Орловская областная клиническая больница

Орловская областная клиническая больница опубликовала фото ноги пациента, пострадавшего от борщевика. Как подчеркнули в лечебном учреждении, в этом конкретном случае пациенту понадобятся удаление омертвевших участков кожи и пластика.



Как напомнили медики, сок борщевика опасен тем, что вещества, содержащиеся в нем, активизируются под воздействием ультрафиолета и вызывают фотодерматозы и химические ожоги кожи. Причем ожоги возникают не сразу, а спустя некоторое время после попадания солнечного света на кожу.



Подчеркивается, что при контакте с борщевиком нужно немедленно промыть кожу мыльно-содовым раствором и нанести средство от ожогов. В дальнейшем необходимо защищать пораженный участок от солнца в течение 48 часов.





Артем Ежаков



