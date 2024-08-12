В орловском управлении МЧС прошла семейная спортивная эстафета
Участвовали три семьи сотрудников чрезвычайного ведомства.
В Орле прошла спортивная эстафета «Папа, мама, я – пожарно-спасательная семья!» для семей сотрудников чрезвычайного ведомства.
Участниками стали три семьи: Касторновых, Климкиных и Козловых. Им всем по очереди предстояло преодолеть пять этапов эстафеты: "Водяная бомба", "Засучить рукава", "Эвакуация пострадавшего", "Команда – сбор!" и "Боевое развертывание". Наименьшее время для прохождения полосы препятствий понадобилось семье Козловых.