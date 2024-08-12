В Орле проведут занятия по оказанию первой помощи

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17:00, 12 августа 2024 года
В Орле проведут занятия по оказанию первой помощиМедицинские уроки пройдут 17 августа.
Фото: архив
В Орле 17 августа запланировано занятие по оказанию первой помощи от инструкторов "Красного Креста" и "Бригады Катукова". Мероприятие пройдет в теруправлении по Советскому району.
Записываться нужно заранее, сообщили в администрации города. В заявке необходимо указать ФИО и телефон. Количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно здесь.
С собой нужно взять коврик, жгут, четыре бинта, косынку, влажные салфетки, одноразовые перчатки, пеленку 60х90 см. Занятия пройдут с 10.00 по 14.00 на ул. Октябрьской, 30.
Сергей Силаев
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