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17:00, 12 августа 2024 года В Орле проведут занятия по оказанию первой помощи Медицинские уроки пройдут 17 августа.



Фото: архив

В Орле 17 августа запланировано занятие по оказанию первой помощи от инструкторов "Красного Креста" и "Бригады Катукова". Мероприятие пройдет в теруправлении по Советскому району.



Записываться нужно заранее, сообщили в администрации города. В заявке необходимо указать ФИО и телефон. Количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно здесь.



С собой нужно взять коврик, жгут, четыре бинта, косынку, влажные салфетки, одноразовые перчатки, пеленку 60х90 см. Занятия пройдут с 10.00 по 14.00 на ул. Октябрьской, 30.





Сергей Силаев



