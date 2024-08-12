В Ливнах прохожий обнаружил труп молодого человека

|
|понедельник 12.08.2024 19:32:01
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
12:33, 12 августа 2024 года
В Ливнах прохожий обнаружил труп молодого человекаПроисшествие случилось 12 августа около 7 часов утра на улице Мира.
Фото: архив
В Ливнах обнаружили труп молодого человека. Это произошло утром 12 августа на улице Мира возле дома №199.
Прохожий, увидев лежащего без движения парня, незамедлительно сообщил об этом в правоохранительные органы. Об этом сообщает тг-канал "Уездный город" со ссылкой на СУ СК РФ по Орловской области.
По предварительной информации, на теле погибшего не было обнаружено видимых телесных повреждений. В настоящее время личность погибшего и причины его смерти устанавливаются.
Сергей Мерцалов
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.