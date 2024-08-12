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12:33, 12 августа 2024 года В Ливнах прохожий обнаружил труп молодого человека Происшествие случилось 12 августа около 7 часов утра на улице Мира.



Фото: архив

В Ливнах обнаружили труп молодого человека. Это произошло утром 12 августа на улице Мира возле дома №199.



Прохожий, увидев лежащего без движения парня, незамедлительно сообщил об этом в правоохранительные органы. Об этом сообщает тг-канал "Уездный город" со ссылкой на СУ СК РФ по Орловской области. По предварительной информации, на теле погибшего не было обнаружено видимых телесных повреждений. В настоящее время личность погибшего и причины его смерти устанавливаются.





Сергей Мерцалов



