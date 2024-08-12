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15:00, 12 августа 2024 года В Орловской области стартовал сезон консервации Кто-то покупает соленья в магазинах, а кто-то по уникальным рецептам делает сам.







В Орловской области начался сезон консервации. Кто-то покупает соленья в магазинах, а кто-то готовит их по уникальным рецептам. В Свято-Введенском женском монастыре Орла также в разгаре сезон заготовок. Одно из любимых блюд здесь - баклажанная икра. Рецепт этой закуски матушка Олимпиада "перенесла" из мирской жизни. Прежде чем приступить к приготовлению, плоды пасленовых необходимо смягчить. В торговых центрах отмечают, что если пару лет назад консервация пользовалась спросом только в сезон, то начиная с этого года соленья актуальны в любое время года.



По данным Орелстата, в Орловской области только в 2023 году было произведено 32,5 миллиона условных банок плодово-овощных консервов. В июне 2024-го эта цифра достигла чуть больше двух миллионов банок. Солят и маринуют на пяти предприятиях в Орле, Мценске, Болховском и Новосильском районах.





Юлия Опанасюк



