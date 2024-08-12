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13:15, 12 августа 2024 года Орловец удостоился медали "За взятие Авдеевки" Командование отметило Дмитрия Сиденко.
Фото: "ОрегГАУ"
Старший преподаватель кафедры физвоспитания Орловского ГАУ, мастер спорта по баскетболу и тренер университетской команды Дмитрий Сиденко награжден медалью "За взятие Авдеевки". Награду он получил от командования в июле 2024 года.
В настоящее время Дмитрий Сиденко продолжает службу в зоне проведения СВО. Об этом сообщает тг-канал "Орловский ГАУ". Сергей Мерцалов
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